نتائج الحجر المنزلي.. النمسا: انخفاض معدل إصابات كورونا يوميا إلى 15%

أكد وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير، اليوم، أن التدابير الصحية التي بدأت في تنفيذها البلاد تحقق تقدما إيجابيا؛ حيث وصلت نسبة الإصابات الجديدة إلى نحو 15% فقط اليوم مقابل 40% يوميا قبل أسبوعين، ما يعني أن منحنى الإصابات بدأ في الانخفاض.

وقال وزير الصحة - في تصريحات - أن آخر إحصاء لعدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 3244 حالة و16 حالة وفاة حتى بعد ظهر اليوم.

وأضاف انشوبير أنه مع نهاية الأسبوع الأول من إجراءات الحجر المنزلي للمواطنين، بدأت معدلات النمو السريع في النمسا بالتلاشي تدريجيا.

وذكر الوزير أنه تم حتى الآن اختبار أكثر من 21000 شخص في النمسا وقد تم تسجيل أغلب الإصابات في ولايتي تيرول والنمسا العليا.