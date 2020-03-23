محافظ الإسكندرية: فتح حساب بنكي للتبرع لمبادرة "ادعم عمال اليومية"

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه اعتبارا من اليوم، سيجري فتح حساب بنكي، للتبرع لمبادرة "ادعم عمال اليومية"، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسؤولي التضامن الاجتماعي، وكل الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة، بأي شكل من الأشكال.

وأكد أن المبادرة، لها دوران أساسيان، أولها تكثيف حملات التوعية، خاصة في الأماكن الشعبية البسيطة، والآخر وضع الآلية اللازمة، لجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.

جاء ذلك خلال إطلاق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس، مبادرة "ادعم عمال اليومية"، من خلال حشد المجتمع المدنى والحكومي بالمحافظة، لتقليل الأثار الناتجة عليهم، جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقدم المحافظ، الشكر لجميع الحضور على المشاركة في هذه المبادرة، التي تأتي في الأساس في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ومن منطلق تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ كل الاجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المسجد، في الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتحمل أية خسائر مادية، ماعدا أرواح المصريين.

ولفت إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، لإتمام هذا الاجتماع، وتنفيذ اجراءات وتعليمات الحكومة المصرية.

وأوضح الشريف، أن هناك عدد كبير من أهالينا البسطاء يعمل بنظام اليومية، في كل المجالات، والأزمة التي تمر بها دول العالم حاليا، ستؤثر بشكل كبير جدا على هؤلاء العمال، قائلا: "لايمكن ترك عمال اليومية وحدهم".