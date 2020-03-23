إنذار جوي باحتمال سقوط أمطار على مدينة رأس غارب

حذرت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، من احتمال سقوط أمطار على مدينة رأس غارب، اليوم الاثنين.

وكانت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، أمس، تلقت إنذار جوي، باحتمالية سقوط أمطار على مدينة رأس غارب.

ورفعت محافظة البحر الأحمر، درجات الاستعداد القصوى، لمواجهة الطقس السيئ، باتخاذ التدابير اللازمة، كما ناشد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر المواطنين، الالتزام بالتعليمات المستديمة فى هذا الشأن، و توخي أقصى درجات الحذر.

وأعلن مجلس مدينة رأس غارب، تجهيز غرفة عمليات الوحدة المحلية للمدينة، لمتابعة الأزمات والكوارث، مزودة بسجل الأزمات، وتجهيز خرائط لمخرات السيول، من الزعفرانة حتى جبل الزيت.