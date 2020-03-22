عالم فيروسات بلجيكي: درجة الحرارة تحد من انتشار الفيروس ولا تقضي عليه

قال عالم الفيروسات البلجيكي مارك فان رانست، إن فيروس كورونا لا يمكنه العيش في درجة حرارة مرتفعة، وأثبتت التجارب الأخيرة ذلك الأمر: "درجة الحرارة المرتفعة لا تشفي من الفيروس أو تقضي عليه داخل الجسم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على فضائية "صدى البلد"، أنه في حال التزم المواطنون المصريون بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة فستتمكن مصر من السيطرة على الفيروس بصورة سريعة خلال 4 أسابيع على حد أقصى، موضحا أن ذلك يتوقف على مدى الالتزام بالإجراءات: "هذا لا يعني أن البلاد الحارة ستقضي على الفيروس، ولكنها ستحد من انتشاره".

وأكد أنه وبعد ارتفاع درجة الحرارة ستعود الحياة بصورة طبيعية، وإذا لم يتم اكتشاف علاج للفيروس قبل شهر أكتوبر ستعود بلجيكا مجددا للعزل الصحي وحتى اكتشاف المصل: "في الدول العربية الحارة فيها سيطرة على الفيروس ولكن لن يتم القضاء عليه"، مشيرا إلى أنه وفي حال التزم مواطنو تلك الدول بالإجراءات المعمول بها ستمنع تفشي الوباء وسيتم العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية في غضون أسابيع قليلة.