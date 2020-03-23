يونس يشيد بالرئيس السيسي: منتظرين مشاركة رجال الأعمال لمجابهة كورونا

أعرب هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن فخره الشديد بالكلمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري خلال احتفالية "عيد الأم"، حيث ذكر أنه كمواطن مصري كان فخورًا بما قاله الرئيس السيسي وعن تعامل الدولة المصرية بوجه عام أمام هذا الوباء العالمي "فيروس كورونا".

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنه رصد خلال الفترة الماضية تكاتفا ما بين المجتمع المدني وأجهزة الدولة لمواجهة وباء كورونا، مستطردًا: "منتظرين مشاركة من رجال الأعمال، كلنا نواجه الفيروس اللي يمثل خطرا علينا جميعا".

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن مجلس الوزراء تلقى عددًا من الرسائل من قبل منظمات المجتمع المدني للاستفسار عن كيفية التبرع لمواجهة الفيروس العالمي، "عندنا الرقم تحيا مصر 037037 مخصص للكوارث والأزمات، يتم التعامل من خلاله في كل البنوك".