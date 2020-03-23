والدة الشهيد كريم محمد: السيسي انتشل البلاد من مصير أسود

قالت سهام مصطفى كمال، والدة الشهيد كريم محمد، والأم المثالية في 2020، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد انتشل مصر من مصير أسود كان يواجهها في المستقبل: "أنا دارسة اقتصاد وعلوم سياسية والجماعات الإسلامية ولما بتحكم عندها استعداد يضحي بنص الشعب علشان يعيشوا ويكملوا"

وأضافت "كمال" خلال استضافتها ببرنامج "من مصر" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "cbc"، أن الشهيد كان ابنها وصديقها وذلك لكونها سيدة أرملة منذ عام 1993: "مكنتش أعرف أنه نقل نفسه للعمليات الخاصة غير لما استشهد، وأنا مؤمنة أننا هنعدي ده"، موضحة أن مهر مصر قد دفع بدماء شبابها وضباطها: "أكيد ربنا مش هيخذلنا ومش هيخلينا نقع تاني، و2013 كانت يا تبقي دولة يا مش دولة، وإيماني بالرئيس السيسي كبير، وهو أول واحد التفت لتكريم السيدات، وكان عنده بعد نظر، وبطلب توثيق قصص وبطولات شهداء الوطن".

وأكدت أنه بات من الضروري على كل الأمهات استشعار الخطر وإجبار من تعول على عدم الاستهتار بفيروس كورونا والذي ضرب العالم: "فيه خطر، وفيه دول أوروبية عندها حالات كتير ومش لاقية أسرَّة للمرضى ولا مدافن للناس، وأنا مؤمنة أننا هنعدي ده"، مشيرة إلى أن هناك الكثير من أمهات الشهداء قد أكدن إقبال أبنائهم على الزواج لولا أن رصاص الإرهابيين الغادرة قد منعت تحقيق هذا.

وتابعت: "زمايل أبني اللي عايشين بيعملوا دور كبير جدا والعلاقات الإنسانية في الشرطة مش بيسبونا، وبحيي وزارة الداخلية كلها لما يقدموه لنا".