تفاصيل منح عمال المحلة إجازة لنهاية الشهر خوفا من كورونا

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه اتساقا مع توجيهات وقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدأ بتقليل عدد العاملين وخاصة في المكاتب الإدارية، موضحًا أن المحلة بها أكبر تجمع للغزل والنسيج ضمن شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ودائما ما يتم مراقبتهم وعلى اتصال بالعاملين هناك.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن شركة الغزل والنسيج نزلت بالمستوى التشغيلي إلى الثلث، ومع ظهور حالتين في الغربية أمس واليوم، بالمنطقة المحيطة بالشركة تم إعطائهم إجازة وحتى 31 مارس.

وتابع: "هما اللي بيبقوا موجودين في المصنع 5000 شخص، ولما قللنا العدد الإنتاج انخفض مبقاش يساوي المخاطرة اللي بناخدها، بس برجوهم لو سمحتوا اقعدوا في البيت واعملوا لنفسكم عزل صحي، والقرار ده خاص بشركة مصر والنصر للغزل والنسيج في المحلة".

وعن الحالتين قال: "واحدة إمبارح في كفر ميت بدر حلاوة، وأخرى اليوم في قرية محيطة بالشركة، هما مش من العمال، بس خوفًا من الاختلاط لأن العمال بييجوا بالقطارات، إحنا في عرض الأسبوعين دول نقلل الاختلاط، بناقص كام طن اللي هيتعملوا أهم حاجة الصحة".