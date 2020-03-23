"الصحة": لا توجد معامل تحلل فيروس كورونا إلا بالوزارة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المعامل المركزية للوزارة هي المكان الوحيد المعتمد لإجراء تحليل pcr لفيروس كورونا وهي المكان الوحيد المعتمد من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزارة الصحة ليست مسؤولة عن تربح البعض من خلف الإعلان عن إمكانيتهم إجراء تحليل لفيروس كورونا، مشددًا على أن معامل وزارة الصحة فقط هي التي تجريها مجانًا.

وأشار مجاهد إلى أن المعامل المركزية لها 18 فرعا في المحافظات لإجراء التحاليل لفيروس كورونا حتى لا يتم نقلها للقاهرة، مشددًا على أن بعض المعامل موجودة داخل مستشفيات الحميات.