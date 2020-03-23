رئيس البورصة عن تخصيص السيسي 20 مليار جنيه: حدث جلل في الاقتصاد المصري

قال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إن مؤشر البورصة المصرية بدأ في التحسن بداية منذ الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم البورصة المصرية بـ20 مليار جنيه حدث جلل في الاقتصاد المصري وسوق رأس المال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "لولا الإصلاحات التي تمت في عام 2016 لما كانت هناك المساحة التي تمكن الدولة أن تتعامل مع مثل هذه الملفات، ومن ضمنها سوق رأس المال".

وتابع، أن التعامل من خلال السياسة النقدية على مدار الفترة الماضية أظهرت مرونة وجرأة وقوة شديدة، سواء على مستوى خفض مستويات أسعار الفائدة لتمكين الشركات لكي تحصل على التمويل أو المستهلكين الذين يدعمون جانب الطلب في الاقتصاد وهو امر في غاية الأهمية: "أيضًا مكن الشركات المقيدة أن تدخل في عملية شراء أسهم الخزينة".

وأردف، أن عددًا من المؤسسات بالقطاع المصرفي أعلنت رغبتها في زيادة استثماراتها في سوق المال: "وهو كان بداية تحسن التداولات منذ يوم الخميس الماضي".

وأردف أن تخصيص الرئيس السيسي 20 مليار دولار لدعم البورصة يظهر مدى ثقة الدولة في الشركات المقيدة الممثلة في البورصة المصرية.