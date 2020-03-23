أديب عن كورونا: كثيرون لا يعلمون خطورة الموقف.. اللي هيقع هيغرقنا كلنا

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه بالرغم من تكالب عدد كبير من المصريين على شراء وتخزين السلع الغذائية تخوفًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا إلا أن الحكومة المصرية نجحت في اختبار توفير السلع الغذائية، مناشدًا المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم الأسبوعين المقبلين حتى يتم حصر فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج " الحكاية"، على شاشة "mbc مصر": "لا ألوم المواطن المصري على الشراء لتأمين احتياجاته، المواطنون في أوروبا قاموا بشراء سلع ومنتجات بقيمة بليون يورو"، ولكن هناك كثيرا من المصريين لا يعلمون خطورة الموقف، مشددًا على ضرورة الالتزام وتحمل المسؤولية؛ حفاظًا على الأرواح.

وتابع :"البلد اللي عاملة تأمين لاحتياجاتها الغذائية ماتخافش، وحكومتنا نجحت في التحدي ده، ولكن المواطن الذي يتهاون ولا يحترم الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة لن يضر نفسه، بل يضر مئات وملايين من المصريين"، حيث إن هناك شعوبًا لم تلتزم بذلك وتعاني اليوم تفشِّي الوباء بها.

وواصل: "إحنا في سفينة اللي هيقع هيغرقنا كلنا.. ربك سترها معانا لحد دلوقتي".