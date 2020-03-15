خوفا من تفشي كورونا.. عمرو أديب: محدش يسلم على حد

طالب الإعلامي عمرو أديب، المصريين بعدم المصافحة، منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "اتريقتوا عليّا لما قلت بلاش بوس، ودلوقتي محدش بيبوس حد، عاوز أطلب منكم طلب جديد، محدش يسلم على حد، أنا ملاحظ إن البوس مبقاش موجود".

وتابع: "الموضوع مش هزار، متفكرش في نفسك، لكن فكر إنك بتاخد الحاجة دي وترجع البيت، وتلمس مراتك وعيالك".

وواصل: "يجب وقف السلام في مصر، وهذا الأمر مشابه لارتداء أحزمة الأمان أثناء قيادة المركبات، لم نكن نلتزم بهذا الأمر في البداية، وخلال شهرين توقفنا عن القبلات، وهناك أكثر من طريقة للمصافحة".