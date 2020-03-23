السعيد: الدولة كانت مستعدة لمواجهة فيروس كورونا منذ الإعلان عن ظهوره

كشفت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كواليس لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ببعض السيدات المصريات وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc".

وأوضحت السعيد أن اللقاء كان يبعث على الطمأنينة والتأكيد على وجود متابعة دقيقة للموقف أولا بأول أن كل الإجراءات استباقية واحترازية سواء صحية أو اقتصادية، مشيرة إلى أن العالم كله يمر بهذه الأزمة.

وأشارت السعيد إلى أن الدولة اتخذت بعض الإجراءات الاستباقية الصحية وأن الموقف يتوقف على التكاتف المجتمعي، نظرًا للمسؤولية الاجتماعية الواقعة على المجتمع وضرورة الالتزام والتكاتف والمساندة والدعم.

وتحدثت السعيد عن المرأة المصرية ودورها في المجتمع المصري، مشددة على أنها عماد الأسرة ولها القدرة على التوازنات المختلفة ومشيدة بدورها في كل مراحل الأزمات نظرًا لأنها تقدم لوطنها كل ما لديها من غالٍ ونفيس.

وأكدت السعيد حاجة الدولة لمساندة المرأة في أزمتها، مشددة على أن الأزمة لا تمر بمصر فقط ولكنها تمر بعدد كبير من دول العالم.

وأكدت السعيد أن الدولة كانت مستعدة للأزمة منذ إعلان ظهور المرض، مشيرة إلى أن هذه الأزمات تؤثر على الاقتصاد.

ولفتت السعيد إلى أن التحديات التي تواجه العالم كله فرصة بالنسبة لنا لتصنيع الواردات التي تُستخدم كمدخلات للإنتاج في مصر بعدما كنا نستوردها وذلك لتوفير الاحتياجات داخليًا نظرًا لعدم وجود تجارة عالمية بعدما أغلقت أوروبا على نفسها، مشيرة إلى أن أوروبا كانت تستورد منتجات زراعية من مصر وتوقفت عن الاستيراد.