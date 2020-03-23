"ضبطهم متلبسين أثناء العلاقة".. جزار ينتقم من زوجته وعشيقها بالجيزة

شهدت منطقة العمرانية جريمة بشعة، حيث أمسك جزار سكينا وقتل زوجته وعشيقها عقب مشاهدتهما أثناء ممارسة الرذيلة معا، داخل شقته، وانتظر بجوار الجثتين وهو يحمل سلاح الجريمة، "سكينا مدمما"، حتى حضرت الشرطة.

وتمكنت القوات، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الادارة العامة للمباحث، من ضبط المتهم، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة، وناظرت جثة الزوجة وعشيقها، وتبين أن الزوجة بملابس داخلية وعشيقها "عاريا"، وقررت النيابة عرضهما على الطب الشرعي لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من سكان شارع محمد فاضل، بوقوع جريمة قتل لسيدة وشاب داخل إحدى الشقق بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف اللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم مصطفى كمال وكيل الفرقة، والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث العمرانية، إلى مكان الواقعة، وتم ضبط جزار 31 عاما، مقيم بمحل البلاغ ملابسه بها آثار دماء، وبحوزته سكين مدمم، وعثر على كل من زوجته 22 عاما، ترتدي ملابس لانجيري وبها طعنتان بالصدر وكذا جثة بائع خضراوات 24 عاما، وتبين أنه مصاب بـ15 طعنة عاريا، واعترف بتفاصيل جريمته، حيث قال في محضر الشرطة، إن صاحب محل الجزارة الذي يعمل فيه طلب منه إحضار دواء فاستغل قرب الصيدلية من منزله فتوجه إلى المنزل فوجئ بزوجته تخونه وتقيم علاقة جنسية مع عشيقها، فقتلهما، وانتظر بجوار الجثث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.