الفيزر أحدث وسيلة لشفط الدهون... الدكتور شادي سامي الدماطي يؤكد

تقرير خاصزيادة الوزن وترهل الجلد مشكلة يعاني منها كثيرون، لأنها قد تتسبب في العديد من الأضرار والمخاطر إذا تم تجاهلها وعدم العمل على التخلص من الدهون المتراكمة.

الدكتور شادي سامي الدماطي أخصائي جراحة التجميل وتنسيق القوام في مراكز change me، المعتمدة من DR Z ADVISOR، يوضح في التقرير التالي أحدث الطرق للتخلص من الوزن الزائد.

وأوضح الدكتور شادي في حديثه لـ "الوطن" إن شفط الدهون حل فعال لتجنب الضرر الملحق بزياده الدهون بالجسم، لافتاً إن تقنيه شفط الدهون بالفيزر تتميز بأنها تمكن الطبيب من نحت أماكن دقيقه للغايه لا يمكن لغيرها من التقنيات أن تصل اليها مثل نحت عضلات الذقن, دهون الذراعين و تخلص من دهون الفخذين من الداخل، ويعتبر شفط الدهون بالفيزر أفضل الطرق مقارنه بالعمليات التقليدية .

*مميزات شفط الدهون بالفيزر:

وأشار إلي إن شفط الدهون بتقنيه الفيزر يتم تحت تخدير موضعي، ويكون أقل نزيفاً وظهور للكدمات مقارنه بالوسائل الأخرى, وتستغرق فتره زمنيه أقل من الوسائل الأخرى حيث ان الألم المصاحب لعمليه شفط الدهون محتمل، ويعتبر وزن الجسم ليس له علاقه بإجراء شفط الدهون حيث انها تعمل على جسم منحوت رشيق.

4 مميزات لعملية شفط الدهون بالفيزر

ولفت الدكتور شادي الدماطي إلي إن حالات ازاله السلوليت وشد الجسم المترهل يستخدم لها شفط دهون بالفيزر, وتبدأ بأخضاع المريض تحت بنج موضعي فهي عملية بسيطة غير مؤلمه لذلك لا تتطلب تخدير عام، اما فى حالات التوتر الشديد او شفط دهون من اكثر من منطقه واحده يتطلب الخضوع تحت تخدير كلي، ثم يقوم الطبيب المختص بعمل شق جراحي صغير ويتم حقن السائل الذى يتكون من محلول ملح حتى يزيد من سمك طبقه الدهون التى يرغب المريض فى معالجتها، ويأتى دور تقنيه الفيزر بحيث يتم امتصاص الدهون بعد تحويلها لخلايا سائله بدون التعرض لأعصاب او انسجه او اوعيه دمويه فى المنطقه المراد شفطها من قبل الطبيب المختص، واخيرا يقوم الطبيب بأغلاق الشق الجراحى الصغير.وينصح الدكتور شادى سامي بإرتداء حزام ضاغط حول المنطقه التى تم اذابه الدهون منها لفتره لا تقل عن شهر للحصول على النتائج المرجوه، مع ضرورة اختيار الطبيب الماهر ذو الخبرة لأجراء عمليه شفط الدهون بالفيزر حيث يمكن حدوث حروق من الدرجه الثانيه او الثالثه او تغير فى لون الجلد او جلطات دمويه والتى قد تصل الى الرئتين او الدماغ او حدوث عدوى اثناء اجرائها.ويمكن بعد اجراء شفط الدهون بالفيزر استخدام جهاز الجى بلازما (J-Plasma) لشد الجسم بدون اى تدخل جراحى. وتعتبر هذه التقنيه الابسط والاحدث فى مجال جراحه الدهون. وأوضح الدكتور شادى سامى ان تقنيه الجى بلازما امنه وفعاله 100%.

وعاده ترهل الجلد يحدث بعد الولاده او انقاص شديد للوزن مما ينتج شكلا غير مرضى للمريض, فى هذه الحاله يتم اللجوء لجى بلازما لوصول للشكل المرضى بعد عمليه شفط الدهون.الجدير بالذكر إن مراكز "change me" معتمده من DR Z ADVISOR العالمية “ وهي عالم ملىء بالجمال ومرتبط بكل التخصصات الطبية التجميلية والصحية بشكل عام , عمل على توصيل الخدمة من الطبيب الماهر الى الجمهور , كما يساعد الجمهور على إيجاد ما يبحثوا عنه بشكل سهل ويسير , حيث يتضمن موقع DR Z ADVISOR خدمات تثقيفية وتدريبية وتوعوية وخدمة الوصول الى المركز الطبى والطبيب المناسب بما يتناسب مع الإمكانيات المادية والمعنوية والجغرافية لكل فرد بحسب إحتياجه ومتطلباته , كما يصل موقع DR Z ADVISOR الطبيب بالجمهور المستهدف من خلال دراسة الواقع ومن خلال بحث الجمهور عن الأطباء .

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