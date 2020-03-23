موسكو تلزم مواطنيها فوق الـ 65 عاما بالحجر المنزلي

ألزم عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، سكان العاصمة الروسية، الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، والذين يعانون من أمراض مزمنة، بالحجر المنزلي اعتبارا من 26 مارس الجاري حتى 14 أبريل المقبل، بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكتب عمدة موسكو على موقعه الرسمي، اليوم، "على كل سكان موسكو، الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما والمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (داء السكري، والربو القصبي، وأمراض الكلى المزمنة، والسرطان وكذلك أولئك الذين أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية)، الالتزام بنظام الحجر المنزلي إبتداء من يوم 26 مارس الجاري حتى 14 أبريل المقبل".

وقال سوبيانين: "أرجوكم.. إذا كنتم تعملون، فلا تذهبوا إلى العمل".