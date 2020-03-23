رئيس جامعة القاهرة يحذر الطلاب وهيئة التدريس من الانسياق وراء الشائعات

حذّر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة التي تنشرها الحسابات والصفحات الوهمية التي تريد تضليل الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على عدم أخذ أي تصريحات رسمية إلا من موقع الجامعة الرسمي على شبكة الإنترنت أو من الصفحة الرسمية الوحيدة للمكتب الاعلامي على فيس بوك، مؤكدًا أنه جارٍ تعقب الصفحات الوهمية التي تنتحل اسم الجامعة وتروج للشائعات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، عن الجامعة.