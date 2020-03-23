"الداخلية" تضبط 1879 مخالفة لقرار غلق المقاهي والمطاعم والمولات

وجهت وزارة الداخلية، حملاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم في مواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع إحتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق، مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة.

وأسفرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط 1106 قضايا تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها 150 قضية حجب سلع وتلاعب بالأسعار، وضبط 1879 مخالفة على مستوى الجمهورية في مجال غلق المقاهي والمطاعم والمولات، وضبط 496 قضية في مجال منع تداول النرجيلة على مستوى الجمهورية، إلى جانب غلق 665 مكان نشاط تعليمي أو تجمعات طلابية "مراكز الدروس الخصوصية".

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".