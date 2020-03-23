محافظ أسيوط يدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات في التعامل مع ماكينات الصراف الآلي

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند استخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وخاصة مع صرف مرتبات ومعاشات العاملين بالدولة لشهر مارس غدًا الثلاثاء الموافق 24 مارس بجميع البنوك وماكينات الصراف الآلي وذلك حفاظًا على صحتهم وحماية لهم ولبلدهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى الإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان والخاصة بتعليمات استخدام ماكينات الصراف الآلي وهي تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا ثم ترك مسافة 1-2 متر بينك وبين الآخرين أثناء الانتظار مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان واستخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلي إن أمكن.

كما ناشد المحافظ المواطنين والعاملين بالدولة بضرورة البعد عن التجمعات ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي وعدم الإقبال على الماكينات في نفس التوقيت لافتًا إلى انطلاق حملة تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة بالتنسيق مع جميع رؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق والخدمات وذلك ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقي المنشآت الحكومية العامة والمواقف ومحطات السكك الحديدية والنقل المختلفة والأماكن العامة التي يتردد عليها المواطنين وذلك ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

ويهيب المحافظ بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

كما تناشد مديرية الصحة والسكان بالمحافظة جميع المواطنين إنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.