الأرصاد: نشاط الرياح يهدأ غدا.. وممنوع الخروج لمرضى الصدر

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم المحافظات.

هدوء سرعات الرياح غدًا

وأضاف شاهين، لـ"الوطن"، أنّه من المتوقع بدءًا من الغد هدوء سرعات الرياح وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة غدًا 26 درجة، ويوم الأربعاء تسجل 24 درجة.

ونصح مدير مركز التنبؤات، المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية عدم التعرض المباشر لهذه الأتربة، وعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه نظرًا لوجود تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة لعدم الإصابة بنزلات البرد، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.