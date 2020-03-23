"الممثلين": توقف تصوير 80% من دراما رمضان بسبب كورونا

يواصل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، متابعة سير تصوير دراما رمضان 2020 في ظل انتشار فيروس الكورونا، مؤكدا أن النقابة تحرص في المقام الأول على صحة أعضائها وسلامتهم.

أشرف زكي: أكدنا عدم تصوير مشاهد المجاميع قدر المستطاع.. وعدم السفر للتصوير في مناطق بعيدة

وقال نقيب المهن التمثيلية لـ"الوطن"، إن 80% من المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان توقفت عن التصوير حرصا على سلامة فريق العمل، إلا أن النقابة نسقت مع جهات الإنتاج لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة مع المسلسلات الأخرى التي تواصل التصوير.

وتابع: "طالبنا بتعقيم مناطق التصوير والعاملين والمعدات باستمرار على مدار اليوم، وأكدنا عدم تصوير مشاهد المجاميع قدر المستطاع، وعدم السفر للتصوير في مناطق بعيدة، لحين صدور إشعار رسمي بعبور مرحلة الخطر".

يُذكر أنَّ عدد من الفنانين والعاملين في تصوير الأعمال الدرامية التليفزيونية، طلبوا وقف التصوير كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا.