محافظ الغربية للأهالي: التزموا البيوت من أجل سلامتكم

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اتخاذ تدابير احترازية قصوى في مواجهه فيروس كورونا وتعقيم جميع المصالح الحكومية، مناشدا الأهالي بالبقاء في المنازل والالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم وتجنب المصافحة باليد والعناق والزحام من أجل منع أي سبيل لانتقال العدوى بالفيروس.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ اليوم الإثنين في مدينة بسيون، برفقة سامح حبيب عضو مجلس النواب، حيث أشاد المحافظ باستجابة رجال الأعمال بالمبادرة التي أطلقتها، بعد تبرع أحد رجال الأعمال بمدينة بسيون، بكميات كبيرة من المواد المطهرة والمنظفات بلغ وزنها 4 طن، وأيضا كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تشمل كمامات وقفازات ومطهرات.