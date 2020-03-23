لا تكتفي بالتظيف.. خطوات تطهير أسطح المنزل بالمطهرات الكيميائية

تواصل وزارة الصحة والسكان حملات التوعية التي بدأتها منذ اللحظة الأولى من إعلان إصابة حالات بـ فيروس كورونا المستجد في مصر، وذلك استكمالا لما لحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وتستعرض "الوطن" الفرق بين تنظيف المنزل وتطهيره، وكيفية تطهيره خصوصا إذا ثبت وجود حالة مؤكده بفيروس كورونا في المنزل، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان:

تنظيف المنزل

المقصود بتنظيف المنزل إزالة الجراثيم والأوساخ والشوائب من الأسطح فقط دون قتلها، وهذا يفيد في تقليل أعداد الجراثيم وخطر انتشار العدوى، حيث أن الفيروس يعيش من أيام إلى ساعات على الأسطح الموجوده بالمنزل.

تطهير المنزل

المقصود بتطهير المنزل استخدام المواد الكيميائية لقتل الجراثيم الموجوده على أسطح المنزل، وذلك باستخدام الماء والصابون بالإضافة إلى مكيال واحد من الكلور الخام يتم إضافته على 9 مكاييل من الماء.

كيفية تنظيف وتطهير المنزل

- قبل البدء يجب رصد الأسطح الصلبة مثل الطاولات والكراسي ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم عن بعد والمقابض والمكاتب والمراحيض والأحواض.

- ثم ارتداء قفازات يمكن التخلص منها بعد التعقيم والانتهاء من كل عملية تنظيف.

- وإذا كانت الأسطح متسخة، يجب تنظيفها بالماء والصابون قبل عملية التطهير.

- عند تطهير الأسطح الناعمة مثل السجاد والستائر، يمكن استخدام المنظفات المناسبة والمعتاد استخدامها لتنظيف تلك الأسطح، ويفضل استخدام الماء الدافء وتجفيفها بعد الانتهاء.

- وعند تنظيف الملابس، يفضل غسلها في درجة حرارة عالية، وتجنب نفض الغسيل المتسخ.