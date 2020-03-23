شركات السياحة: موسم العمرة انتهى "إكلينيكيا" بعد حظر التجوال بالسعودية

قال عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن كافة المؤشرات تؤكد أن موسم العمرة لهذا العام انتهى "إكلينيكيا"، خاصة بعد قرار المملكة العربية السعودية بفرض حظر التجوال بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم 21 إبريل المقبل.

وأضاف "شعبان" في تصريحات لـ"الوطن"، أن قيام السعودية بفتح موسم العمرة خلال شهررمضان صعبا للغاية، في ظل تفشى فيروس كورونا بالعديد من دول العالم حاليا.

وأشار إلى أن هناك تخوفات من المواطنين المصريين من السفر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن العديد ممن قاموا بحجز برامجهم خلال شهري شعبان ورمضان طالبوا الشركات السياحية بإلغاء حجوزاتهم واسترداد ما دفعوه من مقدمات.

وأوضح أن المملكة حريصة على حياة كل مواطني العالم، ولن تقدم على تنظيم برامج عمرة أو حج حال وجود نسبة 1% احتمال تعرض أي من زوارها للخطر، مشيرا إلى أن الشركات المصرية التي قامت بحجز مساكن بالسعودية خلال رجب وشعبان ورمضان ستقوم بالتفاوض مع الفنادق السعودية لاسترداد مبالغ الحجز التي دفعتها.

"المانسترلى" :الشركات لم تسترد إلى الآن قيمة مبالغ برامج العمرة الملغاة

ومن جهته، قال علي المانسترلي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إنه حال تم اكتشاف مصل أو عقار يقضي على فيروس كورونا خلال الشهر الجاري، فمن الممكن وقتها استئناف موسم العمرة، خاصة أن المتبقي من الموسم بعد فترة انتهاء حظر التجوال لا يتعدى الـ 50 يوما.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه لا توجد أي معلومة حتى الآن عن إمكانية استئناف رحلات العمرة خلال رمضان، مشيرا إلى أن قيمة برامج العمرة التي دفعها المواطنين المصريين الذين حصلوا على تأشيرات العمرة ولم يستطيعوا السفر للسعودية، نظرا لصدور قرار من المملكة بتعليق الرحلات ووقف استصدار التأشيرات مؤقتا لم تسترد إلى الآن، وذلك لعدم وجود آلية سعودية إلى الآن تمكن الشركات المصرية من استرداد تلك المبالغ.