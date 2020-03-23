تخصيص 750 ألف جنيه للشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي لمواجهة كورونا

عقد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع بعض مساعديه ومسؤولي المصالح التابعة للوزارة، وذلك لبحث الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد وإيجاد الحلول لأي مشاكل تعوق الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على استمرار إجراءات الوقاية واتباع النظم الوقائية اللازمة في هذا الشأن، وتوفير المبالغ اللازمة لمصالح الشهر العقاري والتوثيق، والخبراء، والطب الشرعي، بواقع 500 ألف جنيه للشهر العقاري و150 ألف جنيه للخبراء، و100 ألف جنيه للطب الشرعي، لاستكمال شراء الأدوات والمستلزمات للحفاظ على استمرارية أعمال التطهير لجميع المكاتب على مستوى الجمهورية.

كما وجه وزير العدل، بإثبات بيانات المترددين على المحاكم لاحتمال الحاجة إليها عند تقصي أي حالة مصابة بالفيروس، وشدد على إثابة الموظفين الذين يبذلون جهداً استثنائياً في تنفيذ إجراءات الوقاية من الفيروس.