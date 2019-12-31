أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم( 3181) لسنة 2019 بشأن الموافقة على نقل عدد (1102 ) موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .

ــ وقد صدر هذا القرار بناء على عرض سابق من وزير العدل المستشار عمر مروان على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الحلول المقترحة لمشكلات الشهر العقارى , وبناء عليه أصدر السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قراره المتقدم كما وجه سيادته بتنفيذ إجراءات النقل للأسماء طبقاً للكشوف المرفقة بالقرار للعمل بمصلحة الشهر العقارى , وأمهل جميع الجهات والوحدات الإدارية التى يعمل بها الموظفون الجدد بتنفيذ القرار فى موعد غايته 48 ساعة .