"أنا مش وباء".. شاب يواجه التنمر على أهالي بلقاس بلافتة: خسرنا شغلنا

"أنا من بلقاس أنا مش وباء".. عبارة مكتوبة على لافتة ورقية حملها عبد الرحمن خفاجة رافعا إياها وسط شوارع محافظة الدقهلية، لم يلتفت إلى نظرات المارة من حوله، خرج من بيته في مدينة بلقاس يرفعها في وجه كل متنمر على أهل مدينته التي شهدت أولى حالات الوفيات بين المصريين من فيروس كورونا الجديد.

عقب ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية، خسر بعض الشباب أشغالهم، بخاصة الذين يعملون في مجال التسويق والمبيعات بعد أن استغنى عنهم أصحاب الأعمال خوفا من حملهم للفيروس، إلى جانب كلمات التنمر التي يسمعها أهل بلقاس في محيط أشغالهم، يقول عبد الرحمن لـ"الوطن" واصفا حال أهل بلقاس بعد وفاة أحد أهلها في بداية ظهور فيروس كورونا في مصر.

عبد الرحمن: في ناس بتخاف تتعامل معانا ومفروض يقفوا جنبنا

وسط شارع المختلط الشهير بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، قرر الشاب الذي يعمل في أحد المعاهد الثانوية ببلقاس، أن يلتقط صورة له بواسطة أحد أصدقاءه وهو يحمل اللافتة المكتوبة بخط يده "أنا من بلقاس أنا مش وباء"، لاقت استغراب بعض المارة من حوله وأيده آخرون "ناس كتير بقت تخاف مننا وناس فينا خسرت شغلها ومفروض ندعم بعض نفسيا احنا مش وباء"، حسب تعبيره.