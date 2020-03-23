100 مليار يورو شهريا خسائر قطاعات الإنتاج في إيطاليا بسبب كورونا

أعلن رئيس اتحاد الصناعة الإيطالي، فينتشينتسو بوتشا، اليوم، أن خسائر إيطاليا الاقتصادية إثر توقف القطاعات الإنتاجية في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد قد تبلغ 100 مليار يورو شهريا، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

هذا ووقع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في الـ 22 من مارس وثيقة حكومية تنص على إيقاف كافة الأنشطة الإنتاجية في بلاده، ما عدا الاستراتيجية واللازمة منها، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وقال بوتشا، في حوار مع "راديو كابيتال" "بواسطة هذه الوثيقة يطرح اقتراح بالانتقال من حالة الطوارئ الاقتصادية إلى الاقتصاد العسكري".

وتابع "الناتج المحلي الإجمالي لدينا يبلغ 1800 مليار يورو سنويا، هذا يعني أننا ننتج كل شهر 150 مليار. إذا أغلقنا 70 بالمئة من المصانع، فهذا يعني أننا سنخسر 100 مليار كل 30 يوما".وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية. حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 5476 بعد تسجيل 651 وفاة يوم أمس الأحد. كذلك سجلت السلطات 5560 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 59138.