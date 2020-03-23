الحكومة الإسبانية: الاشتباه في إصابة نائبة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم، أن النائبة الأولى لرئيس الوزراء الإسباني كارمن كالفو تتواجد في أحد مستشفيات مدريد لتلقي العلاج من عدوى تنفسية، وتنتظر نتيجة اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الحكومة، في بيان نقلته صحيفة "إلباييس" الإسبانية، "توجهت نائبة رئيس الوزراء الى المستشفى بعد ظهر أمس وبعد إجراء الفحوصات الطبية قرر الأطباء أن تبقى هناك لتلقي العلاج من عدوى تنفسية".

وأفاد البيان بأن من بين الفحوصات الطبية التي خضعت لها كالفو، اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.. مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجته لدى معرفتها.

وبحسب "إلباييس" لعبت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الإسباني دورًا رئيسيًا في إدارة أزمة فيروس كورونا حتى دخولها المستشفى، خاصة في إعداد المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ المفروضة في أنحاء البلاد، وشاركت عمليا في جميع الاجتماعات المتعلقة بالأزمة مع رئيس الوزراء وجميع وزراء الحكومة.

وكانت وزراة الصحة الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تبلغ أكثر من 33 ألف حالة وبلغ عدد الوفيات 2182 .