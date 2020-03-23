صور.. الغردقة تخلو من السائحين وإغلاق الفنادق السياحية بعد تعقيمها

غادر السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، مدينة الغردقة اليوم الإثنين، عائدين إلى بلادهم وذلك بعد انتهاء قضاء إجازتهم، كما لم تستقبل الفنادق أي رحلات وصول للسائحين منذ مطلع الشهر الجاري وذلك تزامنا مع قرار الدولة بتعليق حركة الطيران كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت الفنادق السياحية بالغردقة الإغلاق بعد مغادرة السائحين، وذلك بعد انتهاء عمليات التعقيم والتطهير، ووضع العاملين بها تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وعدم السماح لهم بالمغادرة إلى محافظتهم، وذلك طبقا لقرار محافظ البحر الأحمر بعدم مغادرة أي فرد من الأطقم العاملة في المنشآت السياحية، وذلك لمدة 14 يوما اعتبارا من تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة، على أن يخضعوا جميعا للحجر الصحي.

كما شهدت مداخل ومخارج تواجد دائم للأطقم الطبية على الكمائن لفحص المسافرين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وكشف مصدر طبي بمديرية صحة البحر الأحمر، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الفحص يجرى على المسافرين من العاملين في القطاع السياحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات كإجراء وقائي حفاظا على سلامة المواطنين وذويهم.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، انتهاء فرق مكافحة الأمراض المتوطنة، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بأعمال الرش والتعقيم والتطهير لعدد من الفنادق والمنتجعات السياحية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.