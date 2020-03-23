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مصرع طفل غرقا إثر سقوطه بدراجته في ترعة بإدفو 

مصرع طفل غرقا عقب سقوطه ترعة بإدفو 

كتب:

عبد الله مشالي
03:04 م | الإثنين 23 مارس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقى طفل مصرعه، اليوم، غرقا بعد أن سقط بدراجته في مياه ترعة وادي عبادي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

تلقت غرفة عمليات إسعاف أسوان والأجهزة الأمنية بميرية أمن أسوان، إخطاراً بالعثور علي جثة طفل في مياه ترعة وادي عبادي بإدفو، وتبين أن الطفل يدعى "حمزة معاذ"، 6 سنوات، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، و كان يلهو بدراجته بجوار الترعة واختل توازنه وسقط في مياه الترعة وبعد البحث عنه لساعات عثر الأهالي علي جثته غارقة وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة إدفو العمومية.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشرالتحقيق.