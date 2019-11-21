لقى طفل 3 سنوات مصرعه، وأصيب شقيقه إثر سقوطهما في بيارة بلدي للصرف الصحي، وذلك أمام منزلهما بقرية المريناب التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وكان اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بوقوع حادث سقوط طفلين شقيقين ببيارة صرف صحي لبيارة "بلدي"، وتجمع الأهالي لمحاولة إنقاذهما واستطاعوا إنقاذ أحدهما ولقي الآخر مصرعه بداخلها.

وتبين من تحريات رجال المباحث الأولية وبسؤال الأهالي والجيران، أنه أثناء تواجد الطفلين أمام منزلهما انزلقت أقدامهما داخل بيارة الصرف الصحي الخاصة بحمام المنزل، وهو ما أسفر عن الحادث ومصرع حسين صبرى محمد، 3 سنوات، مقيم بقرية المريناب، وإصابة شقيقه حسن صبري محمد، 5 سنوات، ومقيم بذات العنوان وتم نقله إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثة الطفل "حسين" بمشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيق.