لمواجهة كورونا.. "تعليم الغربية" تطبق إجراء قياس درجة الحرارة

طبقت مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم الإثنين، إجراء قياس درجة الحرارة لجميع العاملين والمترددين على ديوان المديرية، من الجماهير والمعلمين وأولياء الأمور، كخطوة استباقية لضمان سلامة العاملين والمترددين على الديوان، وحفاظا على الصحة العامة والسلامة للجميع، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.

أكد المهندس ناصر حسن كيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن إجراء قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، والتي جرى توفيرها بالمديرية لضمان عدم انتقال العدوى بين العاملين والمترددين على الديوان، سيجرى تطبيقه بصفة دائمة داخل الديوان اعتبارا من اليوم كإجراء وقائي واحترازي.

وكان وكيل الوزارة، أصدر تعليماته لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية الـ10، ببدء إجراءات قياس الحرارة لجميع العاملين والمترددين على الإدارات وبصفة دورية ومستمرة.

وعلى هامش ذلك، جرى اليوم تننفيذ خطة التطهير بمقر لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس الزراعية، بمقر مدرسة علي مبارك الابتدائية، كإجراء احترازي وقائي.