جامعة المنصورة تعلن عن "العيادة الإلكترونية" بقسم الأمراض المتوطنة

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم، عن بدء العمل بالكشف على المرضى عن بعد "بنظام العيادة الإلكترونية" بقسم الأمراض المتوطنة بمستشفى الجامعة الرئيسي، حرصًا على سلامة المرضى في ظل الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل أعداد المرضى المتواجدين بالعيادات الخارجية ولحل مشكلة الزحام التي تواجه المستشفيات الجامعية في ظل الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بشكل غير تقليدي.

وقال الدكتور محمود عبد العزيز، رئيس قسم الأمراض المتوطنة، إن النظام الجديد يتيح للمريض طلب المشورة من العيادة الطبية التخصصية طبقًا لحالته الصحية، وبالأخص مرضى الكبد، حيث يقوم الطبيب المكلف بالعيادة بالتواصل مع المريض عبر الإنترنت بالصوت والصورة أو الهاتف العادي أو المحمول ويقوم بالرد على استفسارات الحالة المرضية ومتابعتها للعلاج .

وأضاف "عبد العزيز" في تصريح صحفي، أن الطبيب يقوم بالدخول على نظام "ابن سينا الطبي الإلكتروني" ومراجعة البيانات الطبية والأرشيف الطبي للمريض ويمكن البرنامج الطبيب التعرف على التاريخ الطبي السابق للمريض وجميع البيانات الطبية والمتابعات ذات الصلة التي أجريت للمريض وبذلك يتم تقديم الاستشارات العلاجية للمرضى وفي حالات الضرورة يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفى الجامعي.

وقال الدكتور حاتم الألفي إنه تم تقسيم مجموعات عمل مستمرة طوال أيام الأسبوع للرد على استفسارات المريض ومتابعة حالتهم الصحية إلكترونيا دون اللجوء للخروج من المنزل.

وأكد الدكتور سعد محمد البيومي نائب بقسم الأمراض المتوطنة، أن جميع الأطباء وهيئة التمريض بالقسم مستمرين في مهامهم الإنسانية لتقديم الخدمة الطبية للمرضى مع مراعاة تقليل الأعداد قدر الإمكان فهم خط الدفاع الأول لانتشار أي مرض .

من جانبه، أكد الدكتور محمد حجازي أن إدارة المستشفيات بجامعة المنصورة تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على حياة المرضى المترددين على المستشفيات والمراكز الطبية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والاستفادة من التحول الرقمي للخدمات الطبية التى تقدم للمرضى من خلال البرامج الإلكترونية الطبية لمتابعة المرضى والتى تتميز بها جامعة المنصورة.

ووجه "حجازي"، الشكر لجميع الأطباء وهيئة التمريض المتواجدين للتواصل مع المرضى على مدار 24 ساعة لمتابعة المرضى وتشخيص الحالات وتقديم العلاج المناسب لهم، مضيفا أنه يمكن الاستفسار من العيادة الإلكترونية عن طريق الرقم 01094286543 يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 4 مساءا ما عدا الجمعة. جاء هذا تحت إشراف الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفى الجامعة الرئيسي، والدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية .