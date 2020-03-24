"خليك في البيت".. الثقافة تبدأ اليوم أولى عروضها ببث هولوجرام أم كلثوم

تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" وذلك اليوم الثلاثاء، الساعة 9 مساءً عبر المنصات الإلكترونية للوزارة.

وتهدف المبادرة إلى بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ويبدأ البث بأول حفل أقيم بتقنية الهولوجرام في دار الأوبرا ويتضمن رائعة أم كلثوم حيرت قلبي إلى جانب عدد من أعمال كوكب الشرق بأداء النجمتين ريهام عبدالحكيم ومي فاروق.

وتستطيع الاطلاع على العرض الجديد فور عرضه عبر "يوتيوب" عن طريق الضغط على زر Subscrib ثم الضغط على تفعيل زر جرس التنبيه.

ويتواصل البث يوميًا في الساعة 9 مساءً بمواد إبداعية متنوعة تشمل الآتي:

- عروض فنية ومسرحيات نادرة.

- حفلات من مهرجانات الموسيقى العربية.

- حفلات الموسيقار عمر خيرت.

- عروض من الباليه.

- عروض من فرقة أوبرا القاهرة.

- حفلات مركز تنمية المواهب.

- كوكبة من الأفلام القصيرة والوثائقية.

ويمكنك الاطلاع على مواد الوزارة عبر موقعها الرسمي من هنــــــــا، أو عبر قناة اليوتيوب من هنــــــــا، أو عبر حساب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من هنـــــــــا.