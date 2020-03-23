قارن قبل الشراء.. "هيونداي أكسنت" و"MG6"

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسات بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي كل عام المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض "الوطن"، مقارنة بين سيارتين، جرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرًا، وهما "هيونداي أكسنت" و"MG6".

هيونداي أكسنت.

تضم السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، وتصل قوة الموتور الخاص بها إلى 125 حصان، وبعزم دوران 156 نيوتنزمتر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، تبلغ أقصى سرعة للسيارة 180 كم/ساعة، ويصل معدل استهلاك الوقود 5.2 لتر لكل 100 كم.

وتأتي في السوق المصرية بعدة فئات، وتبدأ بسعر 259.900 جنيه وتصل إلى 339.900 جنيه.

سيارة MG6

تضم السيارة "MG6" محركا بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 169، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 190 كم/ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كم خلال 9.8 ثانية.

بها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ7 سرعات، وتستهلك لقطع مسافة 100 كم 6.8 لترات من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة الصين، وسعرها في السوق المصرية يبدأ من 280.000 جنيه ويصل إلى 330.000 جنيه لأعلى فئة.