استشاري نفسي: يجب التخلص من الضغط والخوف للتغلب على فيروس كورونا

قال الدكتور إيهاب الخراط استشاري الطب النفسي، إن رد فعل الناس ناحية الخوف على الصحة، والخوف المبالغ فيه، يختلف من شخص لآخر، لافتا إلى أن الخوف الصحي في مواجهة وباء كورونا، يجعلنا نطبق المحاذير الصحية، مثل غسيل الأيدي، تجنب الذهاب للأماكن المزدحمة، وفي حالة الاضطرار للذهاب للأماكن المزدحمة، يجب ارتداء الكمامات.

وأضاف الخراط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدي البلد، يوجد بعض الناسن يغلب على طبيعتها القلق، مشيرا إلى أنه يجب التغلب على حالة الخوف والتوتر التي تظهر علينا، لكي نستطيع السيطرة على فيروس كورونا المنتشر.

https://www.youtube.com/watch?v=adwHyrOqfDI

وتابع استشاري الطب النفسي، أن القلق والفزع الزائد، يجعلنا مرهقين نفسيا، وأنه يوجد ما يسمى بالطرق الشاملة، للتعامل مع القلق، فبعض الناس يصلي، والبعض الآخر عن طريق سماع موسيقى، وممارسة الرياضة، والبعض بالفضفضة.