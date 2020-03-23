القليوبية لـ"المواطنين": استقوا معلوماتكم عن كورونا من موقع الحكومة

طالب الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم الاثنين، المواطنين والمسئولين بمحافظة القليوبية، بالحصول على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بفيروس كورونا من الموقع الذي أطلقته الحكومة المصرية على الرابط www.care.gov.eg ، منعًا لتداول أي بيانات خاطئة، أو ترويج أي شائعات.

وأشار مدير عام إعلام القليوبية، إلى أنه تم تنفيذ تكليفات المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتوزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع المصالح الحكومية والأهلية حول سبل الوقاية من الفيروس، مع التأكيد على كل مدير مصلحة بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي تكفل سلامة وصحة العاملين بها.