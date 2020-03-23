السودان يعلن حظر التجول من 8 مساءً إلى 6 صباحا

أعلنت السلطات فى السودان إقرار حظر التجول من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا ابتداء من الغد، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

كما قررت وقف التنقل بين المدن السودانية ابتداءً من يوم الخميس في إجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن السودان في وضع "الخطر" في مواجهة جائحة كورونا، بسبب خطورة الفيروس وقدرات السودان، على الاستجابة لأي تفشي واسع "محتمل" للمرض.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن منظمة الصحة العالمية تأكيدها أن الاستثمار في النظام الصحي بالسودان، ظل محدودًا لعقود طويلة، في وقت يفتقر السودان للكادر الطبي المؤهل ويعاني من ضعف البنية التحتية، ويفتقر إلى المعدات والإمدادات الدوائية.

وأضافت المنظمة أن نظام التغطية والرقابة الصحية في السودان يكابد ضعفًا هيكليًا ولا يشمل كل البلاد، ولذلك يحدث تأخير كثير في الفترة بين التبليغ عن وباء ما، والاستجابة وتأكيد تفشيه.

وأشارت إلى أن السودان أنشأ مركزين للعزل لعلاج مرضى كورونا، منوهة بالقرارات الحكومية التي صدرت في الفترة الأخيرة بهدف الحد من الاختلاط ومنع التجمعات.

وقالت المنظمة إن الهدف الأساسي للاستجابة الدولية لجائحة كورونا، يهدف إلى إيقاف انتقال الفيروس من إنسان لآخر داخل المجتمع ورعاية المصابين.