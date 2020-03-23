فيديو.. آخر إرشادات الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

نشرت وزارة الصحة والسكان فيديو توعوي يتضمن بعض الإرشادات الوقائية، للحماية من فيروس كورونا المستجد، كوفيدـ19.

وتقدم "الوطن" فيما يلي هذه الإرشادات استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

إرشادات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

ـ مارس التمارين الرياضية من المنزل، لأن الصالات الرياضية قد تكون مصدرا لانتقال العدوى عن طريق لمس الأسطح الخاصة بها.

ـ تطهير أو غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة، بعد ملامسة أي شيء، ويمكن للفيروس دخول الجسم من خلال فتحات الفم، الأنف، العين، عند ملامستهم بأيدي ملوثة أو غير نظيفة.

ـ استخدم الماسك إذا كنت تخالط أحد المرضى المحتمل إصابتهم، أو أحد المصابين.

ـ الاتصال على أرقام الخط الساخن التابع لوزارة الصحة، لتلقي المزيد من المعلومات حول فيروس كورونا المستجد.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما جرى تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335"، لتلقي استفسارات المواطنين، بشأن فيروس كورونا المستجد، والأمراض المعدية.