محافظ أسيوط يوجه بسد احتياجات المستشفيات لمواجهة كورونا

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، بتوفير كافة مستلزمات واحتياجات المستشفيات والوحدات الصحية من مهمات طبية وأدوات تعقيم ووقاية، وذلك ضمن سلسلة إجراءات مواجهة فيروس فيروس كورونا.

جاء ذلك على خلفية جولة المحافظ التفقدية لبعض المستشفيات، للاطمئنان على سير العمل ومعرفة الاحتياجات والامكانيات المتاحة بأقسام الطوارىء والاستقبال والعنايات المختلفة، تحسبًا لأي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ جاهزية جميع مستشفيات المحافظة وأقسام الاستقبال والطوارئ وأقسام العزل لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين جميع مستشفيات المحافظة الجامعية ومستشفيات الصحة والتأمين الصحي، لتحقيق التكامل فيما بينها وسد الاحتياجات وتوفير الإمكانات المتاحة.

وأوضح المحافظ أنه عند الشعور بأي أعرض كإرتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوى، يجب الاتصال على الرقمين (105) و(15335) واللذان خصصتهما وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.