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محمود مسلم

في "الوطن" غدا: البورصة تنتعش.. والسيسي يتابع إجراءات مواجهة كورونا

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الوطن
07:27 م | الإثنين 23 مارس 2020
الصفحة الأولى من عدد الوطن

الصفحة الأولى من عدد الوطن

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، تقريرا بعنوان: البورصة تنتعش.. "بلومبرج": مؤشر مصر حقق أكبر قفزة في العالم.. و"المالية": إعادة تسوية معاش الأجر المتغير.. و"القوى العاملة": تسجيل العمالة غير المنتظمة لدعم المضارين من "كورونا".

كما تقرأ؛ السيسي: أتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. الرئيس لنظيره الصيني: نتطلع للتنسيق بين المؤسسات الصحية في البلدين لاحتواء الفيروس.

وفي الرياضة تقرأ: تدريبات منزلية خاصة للاعبي الأهلي.. و"فايلر" يتابع تنفيذ البرنامج عبر "واتس آب" ويهدد بغرامات قاسية حال زيادة الوزن.. و"أجايي" يطلب الرحيل لأوروبا.