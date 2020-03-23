في "الوطن" غدا: البورصة تنتعش.. والسيسي يتابع إجراءات مواجهة كورونا

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، تقريرا بعنوان: البورصة تنتعش.. "بلومبرج": مؤشر مصر حقق أكبر قفزة في العالم.. و"المالية": إعادة تسوية معاش الأجر المتغير.. و"القوى العاملة": تسجيل العمالة غير المنتظمة لدعم المضارين من "كورونا".

كما تقرأ؛ السيسي: أتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. الرئيس لنظيره الصيني: نتطلع للتنسيق بين المؤسسات الصحية في البلدين لاحتواء الفيروس.

وفي الرياضة تقرأ: تدريبات منزلية خاصة للاعبي الأهلي.. و"فايلر" يتابع تنفيذ البرنامج عبر "واتس آب" ويهدد بغرامات قاسية حال زيادة الوزن.. و"أجايي" يطلب الرحيل لأوروبا.