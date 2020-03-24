التفاصيل الكاملة لواقعة الأستاذ الجامعي المزيف.. زور شهادته بـ150 ألفا

كشفت تحقيقات وتحريات مباحث التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأموال العامة في واقعة الأستاذ الجامعي المزيف أن المتهم زوَّر شهاداته التي تم قبوله بناء عليها أستاذا لمادة فلسفة المحاسبة مقابل 150 ألف جنيه بواسطة إحدى السيدات، وأنه قدم تلك الشهادات للجامعة التي قامت بتعيينه مدرسا للمادة لمدة 5 سنوات منذ عام 2016.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم في عام 2015 اتفق مع آخرين بتزوير شهادات دراسية باسمه تفيد بحصوله على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الأجنبية، وشهادة معادلة منسوب صدورها للمجلس الأعلى للجامعات تفيد معادلة درجة الدكتوراه الحاصل عليها، وتقدمه بتلك الشهادات "المزورة" لعدد من الجامعات والمعاهد الخاصة للتعيين، وتم تعيينه بإحدى الجامعات الخاصة خلال الخمس سنوات الماضية.

وتبين أن المتهم زور شهادة معادلة للمتهم منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد صدور شهادة معادلة لدكتوراه فلسفة المحاسبة من إحدى الجامعات الأجنبية ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - شهادة دراسية باللغة الإنجليزية – منسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية تفيد حصوله على درجة الدكتوراه "مزورة بالكامل" - شهادات وبيانات درجات نجاح باللغة الإنجليزية منسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية، بفحص المستندات المضبوطة تبين أنها مزورة تزويراً كلياً مادياً.

وكشفت التحقيقات أن مسؤولي الجامعة الخاصة قرروا بأن المتهم فى غضون عام 2016 تقدم بطلب تعيين بالجامعة ومن ضمن مسوغات تعيينه الشهادات الدراسية المزورة وتم تعيينه بوظيفة دكتور بكلية التجارة بالجامعة وما زال يعمل حتى تاريخه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمناقشته اعترف بصحة الواقعة وأضاف بتحصله على الشهادات المزورة من إحدى السيدات نظير حصولها على مبلغ 150 ألف جنيه مصرى، أمكن تحديدها وضبطها (حاصلة على بكالوريوس تجارة – لها معلومات جنائية مسجلة - مقيمة بالجيزة)، وبتفتيش مسكنها عثر على (18 شهادة كشف درجات طالب فى دبلوم التعليم العام منسوب صدورهم لجهة حكومية بإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص محددين "مزورين بالكامل "- 3 شهادات نجاح ثانوية عامة منسوب صدورها لجهة حكومية بإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص "محددين" تفيد اجتيازهم نجاح امتحانات الثانوية العامة "مزورين بالكامل" - كمية من صور مستندات شخصية خاصة براغبى الالتحاق بالجامعات المصرية - هاتف محمول ماركة، وبفحص المستندات المضبوطة تبين أنها مزورة تزويراً كلياً والمستندات ممهورة بالعديد من بصمات خاتم شعار الجمهورية "مقلدة".

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة تبين احتواؤه على الملفات والتطبيقات ومحادثات نصية تؤكد نشاطها الإجرامي في تزوير الشهادات الدراسية، وبمواجهتها أقرت بصحة الواقعة وأضافت بإنشائها شركة للخدمات التعليمية "مغلقة حالياً"، واتخاذها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامي في تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والكليات والمدارس المصرية والأجنبية بقصد استعمالها في إلحاق الطلبة بتلك الجهات.