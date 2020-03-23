وزيرة التخطيط: فخورة بإنجازات الدولة في ملف العشوائيات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية، توجه جزء كبير من اهتمامها للعشوائيات، وتسير بخطة واضحة بشكل كبير في هذا الملف، مضيفة: "فخورة بما أنجزته الدولة في ملف العشوائيات بنقل المواطنين من مناطق خطرة لمناطق آمنة حضارية".

وأوضحت "السعيد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، أن هناك تباطؤ بسيط في الزيادة السكانية خلال الفترة الحالية، ولكن هناك زيادة في معدل السكان، يستلزم تضافر كل الجهود، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

وأضافت أن هناك خطة للحد من الزيادة السكانية، والعمل على الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره فرصة ديمغرافية، فأوروبا الآن تشيخ، وبدوا الآن يستقطبوا الشباب من الدول الشابة.

وأشارت إلى أن صندوق مصر السيادي، يهدف لاستغلال موارد الدولة بمشاركة القطاع الخاص، وتنظيم العائد منها، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، منوهة بأن الرئيس وجه بزيادة رأسمال الصندوق السيادي لـ تريليون جنيه، بعد أن كان 5 مليار جنيه.

من ناحية أخرى، أكدت أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، وهناك دعم سياسي غير مسبوق لها، وتولي مناصب غير مسبوق من قبل، وهذا ليس تحيز وإنما دعم لكفاءة المرأة، لافتة إلى أن الرئيس، يتحدث باحترام شديد عن المرأة، وهي رسالة مهمة للأجيال القادمة، لخلق جيل يحترم المرأة، ويقدر دورها ومساهمتها في الحياة.