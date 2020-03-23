راغب علامة يتبرع بـ25 مليون ليرة لمواجهة كورونا

تبرع الفنان راغب علامة بـ 25 مليون ليرة لبنانية، قائلاً: "أودّ أن أحيي الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغاً زهيداً، الشعب اللبناني المنهوب والمسروق هو الذي وقف في وقت الشدّة، وفي المقلب الآخر من نهبوه وسرقوه بمليارات الدولارات مختفون حتّى هذه االلحظة".

وأضاف راغب خلال إطلالته على شاشة "أم. تي. في" اللبنانية، التي أطلقت حملة تبرعات تلفزيونية: "نحن بحاجة إلى أن نكون يداً بيد لنتعاون في تخطّي هذه الأزمة، ولذلك أودّ أن أتبرّع بمبلغ 25 مليون ليرة، أخصّص منها 15 مليون ليرة لبنانية للطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، و10 مليون ليرة للصليب الأحمر اللبناني".

ودعا علامة زملاءه الفنانين للقيام بمبادرات مماثلة، كتوزيع المساعدات الغذائية التي بدأ هو بتوزيعها منذ بداية الأزمة خصوصاً للعائلات المحتاجة والفقيرة والتي توقفت عن العمل بسبب الظروف الراهنة في لبنان.