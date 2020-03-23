لبنان يعلن ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا إلى 267

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد إلى 267 حالة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقرير سابق، إنه وحتى اليوم، أصبح عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 256 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

التهاون في تطبيق الحجر المنزلي سيعرض صاحبه للملاحقة القانونية

ودعت الوزارة اللبنانبة، جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني أكثرها من عوارض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص أو نفيه.

وشددت الصحة اللبنانية، على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ولا سيما الالتزام بالحجر المنزلي التام.

وأكدت الوزارة اللبنانية، أن هذا الإجراء أصبح يمثل مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن التهاون في تطبيقه سيعرض صاحبه للملاحقة القانونية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

من جانبها، أوضحت اللجنة التقنية لكورونا والحمل في لبنان، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من خبر غير دقيق حول إصابات حوامل بالفيروس، مؤكدة "أنه حتى الآن هناك حالة كورونا إيجابية أثبتت بعد الولادة، والمولود في صحة جيدة".

وأشارت اللجنة اللبنانية، إلى أن "هناك حالة ثانية كان هناك اشتباه في عوارضها من خلال معاناتها من السعال والضيق في التنفس، فخضعت لولادة قيصرية ضمن بروتوكول العزل السريري المعتمد عالميا. وإنها والمولود بخير، ويخضعان لبروتوكول العزل. وخضعت لفحص الكورونا وجاءت النتيجة سلبية"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأشادت اللجنة اللبنانية، بجهوزية الفرق الطبية والمساعدة وقدرتها على التعامل مع الحوامل المصابات او المشتبه بإصابتهن بحرفية عالية، وقالت إنه على الجميع "التأكد عبر اللجنة من اَي معلومة حول هذا الموضوع توخيا للدقة وعدم إشاعة القلق".