الشرطة المغربية توقف مواطنين لم يمتثلوا لحالة الطوارئ الصحية

أوقفت الشرطة المغربية، عددا من المتهمين بكسر حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن قادوا مسيرة ليلية في مدينة فاس، أمس الأول السبت، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وقالت المديرية العامة للأمن المغربي في بيان، إن عناصر من الشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بناء على معلومات دقيقة في الساعات الأولى من صباح اليوم من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و49 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم بالعصيان والتحريض على التجمهر وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال خرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة لمواجهة تفشي كورونا"​​.

الأمن المغربي: من بين المعتقلين مدان سابق في قضايا إرهاب

وأوضح المديرية العامة للأمن المغربي، أن من بين المعتقلين مدان سابق في قضايا إرهاب، وتم التحفظ على المتهمين لعرضهم على النيابة العامة، بهدف كشف جميع الظروف المرتبطة بهذه القضية.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت توقيف جميع الأنشطة الثقافية والفنية حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى إيقاف إصدار الصحف والمجلات الورقية حتى إشعار آخر.

وبلغت حصيلة الفيروس في المغرب 134 مصابا، و4 وفيات و3 حالات شفاء.