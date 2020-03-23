معيط: 128 ألف شخص محجوز عليهم في البنوك.. والتكلفة 60 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة ناقشت ملف الحجز الإداري، موضحًا أن هناك 128 ألف شخص محجوز عليهم في البنوك، بنحو 60 مليار جنيه، والرئيس وجه بهذا الأمر، برفع الحجوزات عنهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "أون إي"، أنه سيجرى حل هذه الأزمة، عندما يدفع المدين 10% من أصل الضريبة، مقابل تقديم فض منازعة، وفحص الملف من أول وجديد.

وتابع: "وجهنا بتسهيل تام لفض المنازعات، لأن هذه الأوضاع ليست في صالح الدولة، حتى يستطيع هؤلاء العمل، ومن يسوي معنا يحصل على خصم 30%، عاوزين ناخد حق الدولة بما يرضي الله، ومش عاوزين محل يقفل أو مصنع يقفل، لأن في مصلحة الدولة توفير العمالة والإنتاج".

وحول وزارة الصحة، قال وزير المالية: "الوزارة طلبت تعزيزات إضافية للتعامل مع فيروس كورونا، ونفذنا طلبًا اليوم بمليار جنيه، وقاربنا على الـ2 مليار جنيه خلال الأيام القادمة".

وأتم: "أعتقد أن وزارة السياحة ستطلب الدعم بسبب مرتبات العاملين، وسنتعامل مع كل هذه الظروف، والاصلاح الاقتصادي ساعدنا على دفع هذه المبالغ".