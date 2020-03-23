"الصحة العالمية": لا يوجد دليل أن كورونا ينتقل عن طريق الهواء

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه ‏لا يوجد دليل أن فيروس كورونا المستجد ‎"كوفيد 19"، ينتقل بالهواء.

وأوضحت أنه ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة، ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي، والمباعدة الاجتماعية.

وشددت المنظمة على مقدمي الرعاية الصحية، اتباع احتياطات العدوى المنقولة بالهواء، أثناء إجراءات توليد الهباء الجوي، أي حين يمكن للفيروس البقاء فترة أطول في الهواء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية، التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي، التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الي تسجيل 5 حالات وفاة من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة