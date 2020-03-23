الخارجية الأمريكية: بومبيو يلتقي بمسؤولين من طالبان في الدوحة

قالت وزارة "الخارجية الأمريكية"، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيلتقي بمسؤولين من طالبان في الدوحة، اليوم، موضحة أن بومبيو كان في زيارة لأفغانستان، استغرقت يوما واحدا، في إطار جهود لإنقاذ اتفاق تاريخي مع الحركة الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس ، أن "الوزير بومبيو سيلتقي بمسؤولين من طالبان في الدوحة منهم الملا بارادار كبير مفاوضي طالبان للضغط على الحركة لمواصلة الالتزام بالاتفاق المبرم في الشهر الماضي".

وكان الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني، قال في وقت سابق، إن حركة طالبان لم تعرض فرص السلام للخطر فحسب بل ستثير أيضا كراهية عامة ضد الجماعة المتمردة فيما يتعلق بهجوم زابل.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن عبدالغنى إدانته بشدة لهجوم طالبان على قوات الأمن الأفغانية في زابل، ما أسفر عن مقتل 22 من أفراد الأمن، مشيرا إلى أن عمل طالبان الشنيع هو مثال واضح على تمسكها بمواصلة العنف ضد عملية السلام الأفغانية.

وأوضح الرئيس الأفغاني أن شعب أفغانستان يقدر تضحيات قوات الأمن والدفاع ويدعمها ويقف معها دائما، وأعلن الجيش الأفغاني، اليوم، أن قواته قتلت وأصابت 19 مسلحا على الأقل من حركة طالبان؛ ردا على هجمات شنتها الحركة في إقليمي "فارياب" و"بدخشان" شمال البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".