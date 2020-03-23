"الأمن الأوروبية" تدين اعتقال صحفيين في تركيا نشروا تقارير عن كورونا

عبر ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعني بحرية الإعلام هارلم ديسير عن قلقه بشأن اعتقال العديد من الصحفيين في تركيا بعد أن نشروا تقارير حول أزمة فيروس كورونا.

وقالت المنظمة الأوروبية، في بيان اليوم الإثنين، إن سبعة صحفيين تم احتجازهم لفترة وجيزة الأسبوع الماضي في تركيا بعد نشر موضوعات صحفية وتم الإفراج عن جميع الصحفيين بعد ذلك، معربة عن قلقها إزاء هذا.

وأضافت: "في وقت الأزمة الحالي تلعب وسائل الإعلام دورًا مهمًا في توفير المعلومات المهمة للجمهور لمواجهة الأخبار المزيفة والإبلاغ عن القضايا ذات الاهتمام العام المتعلقة بالوباء".

وتابعت: "بينما تقر المنظمة بأن استخدام سلطات الطوارئ مسموح به بموجب القانون الدولي استجابةً للتهديدات الكبيرة، مثل الأزمة الصحية الحالية، نود أن نذكر الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بأن أي استجابة طارئة لفيروس كورونا يجب أن تكون متناسبة وضرورية وليس بها تمييز أو تجاوز".